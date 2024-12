Lazio, vittoria in rimonta sull’Inter: ecco quando accadeva

La Lazio guidata da Roberto Mancini affrontò l’Inter allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del quattordicesimo turno di campionato

Di seguito il ricordo della vittoria della Lazio all’Olimpico.

IL RICORDO DEL CLUB- Era il 21 dicembre del 2003. La Lazio guidata da Roberto Mancini affrontò l’Inter allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del quattordicesimo turno del campionato italiano di massima serie.

La gara è sin da subito emozionante: Vieri sfiora il gol con un colpo di testa per i nerazzurri, la Lazio risponde con un tiro potente dalla distanza di Albertini. In entrambi i casi la rete non si concretizza. Alla mezz’ora è l’Inter a passare avanti: Recoba mette al centro dalla sinistra per Vieri che, sfruttando una deviazione di Sereni, insacca. Prima del termine della frazione, la Lazio agguanta la parità: Stankovic crossa per Corradi, il numero 9 biancoceleste anticipa tutti e spedisce la sfera nel sacco.

Nella ripresa è la compagine biancoceleste a cercare con maggior insistenza la rete della vittoria ed, infatti, riesce a trovarla ad otto minuti dal termine: il neoentrato Delgado crossa dalla sinistra, in area Cannavaro e Corradi non deviano il pallone e, in questo modo, Zauri riesce a colpire all’altezza del secondo palo regalando alla Lazio il gol del 2-1 definitivo.

Così i biancocelesti: Sereni, Stam, Negro, Couto (67` Zauri), Favalli, Muzzi (46` Oddo), Stankovic, Albertini (81` Delgado), Liverani, Fiore, Corradi. Allenatore: Mancini