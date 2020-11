Lazio, violazioni protocollo: la situazione sull’indagine della Procura Figc

La Procura Figc indaga su possibili violazioni del protocollo da parte della Lazio: ecco la situazione

Leiva è di nuovo dentro, Strakosha e Immobile ancora fuori ad attendere l’Asl per rientrare. Eccoli i tre casi sotto l’occhio del ciclone, soprattutto per l’allenamento pre-Zenit, che avrebbe messo il protocollo in discussione. Non è arrivata ancora nessuna convocazione, la Procura Federale continua a lasciar trapelare che non ascolterà nessun giocatore, ma tutto può succedere. Adesso a via Campania attendono le prime carte ufficiali da Avellino per decidere come procedere. Prima della notifica della chiusura dell’indagini e l’eventuale deferimento potrebbero aggiungersi elementi per ampliare o modificare ogni attuale valutazione. Il pm Chinè vorrebbe comunque chiudere questa storia prima di Natale. Così riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.