Lazio-Verona, Lazovic: «Baroni è stato bravissimo l’anno scorso in QUESTO, è un grande GESTORE»

Lazio-Verona, le parole di Lazovic sul suo ex allenatore Marco Baroni, la scorsa stagione sulla panchina degli scaligeri

In vista di Lazio-Verona Darko Lazovic, capitano e ed esterno dell’Hellas, ha parlato del suo ex allenatore Marco Baroni. Di seguito le sue parole a L’Arena di Verona.

PAROLE – «È stato bravissimo in un momento molto delicato come lo scorso gennaio. Ha gettato nella mischia ragazzo come Noslin che non era prontissimo ma aveva i numeri. Baroni è stato un grande gestore, si dice così vero?».