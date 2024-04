Lazio Verona, alla vigilia della gara con i biancocelesti il club veronese comunica la data e orario della conferenza di Baroni

Archiviata la vittoria di sabato con l’Udinese, il Verona tornerà in campo per sfidare la Lazio dell’ex Tudor in campionato. In occasione di Lazio Verona, il club veronese comunica la data e orario della conferenza stampa del tecnico che parlerà domani alle 11.30