Lazio Verona, i convocati di Baroni per il match di domani: solo un assente per il tecnico

Lazio Verona, alla vigilia della gara in trasferta contro i biancocelesti il tecnico veronese ha reso nota la lista dei convocati

Ormai ci siamo l’attesa sta per finire, domani torna in campo la Lazio per sfidare in casa il Verona di Baroni. Alla vigilia della gara con i biancocelesti, Baroni ha reso nota la lista dei convocati e solo un giocatore sarà assente ossia: Cruz mentre rientra Dawidowicz

Portieri: Montipò, Chiesa, Perilli.

Difensori: Centonze, Magnani, Dawidowicz, Duda, Coppola

Centrocampisti: Belahyane, Lazovic, Mitrovic, Vinagre, Dani Silva, Serdar, Patanè, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Folorunsho.

Attaccanti: Tavsan, Henry, Swiderski, Noslin, Cabal, Bonazzoli.