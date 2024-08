Lazio Venezia, Zaccagni: «La fascia da capitano è un orgoglio. Vi svelo cosa ci sta insegnando Baroni». Le parole dell’esterno

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio-Venezia, Mattia Zaccagni ha analizzato il match dell’Olimpico. Queste le sue parole:

PAROLE – «È stata una serata magnifica, la serata che sognavo. Indossare la fascia da capitano della Lazio è un grandissimo orgoglio, sono veramente contento, sono contento di questo gruppo che fin da subito ha dato l’impressione di essere forte e penso si siano viste bene le caratteristiche che abbiamo, la voglia di metterci in gioco. Il gol all’inizio è stata una botta forte, ma siamo stati tranquilli e l’abbiamo ripresa subito dopo pochi minuti e l’abbiamo ribaltata. La 10? La tengo in famiglia, dedico questa serata alla mia famiglia che mi sostiene sempre. Il mister ha iniziato a insegnarci qualche concetto senza caricarci di roba, ma sono chiari, giusti e penso si sia già visto qualcosa. Chi prenderei dei nuovi al fantacalcio? Dele-Bashiru, l’ho già preso! (ride, ndr). Ho preso anche Taty e me stesso, non mi ricordo quanto mi sono pagato».