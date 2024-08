Lazio Venezia, Noslin: «Facile giocare con Baroni. Ecco cosa SPERO per il futuro». Le parole dell’attaccante biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio-Venezia, Tijjani Noslin ha parlato della vittoria per 3-1 e del suo allenatore Marco Baroni. Queste le sue parole:

PAROLE – «È la prima volta che sono da questa parte del campo con la maglia della Lazio e vicino ai tifosi. Sono molto contento che siamo riusciti a vincere e a portare a casa i primi tre punti. Baroni già lo conoscevo dai tempi di Verona, mi sta aiutando tanto a inserirmi in squadra. È più facile per me giocare con lui perché già ci avevo lavorato l’anno scorso e so come funziona il suo modo di giocare. Abbiamo fatto una grande pre-season e sono stato molto contento di iniziare dal primo minuto contro il Venezia. Spero di essere sempre più importante per la squadra».