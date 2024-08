Lazio Venezia, Di Francesco PERDE un titolare. C’è l’ANNUNCIO: «Lui è FUORI dal progetto»

Lazio Venezia, Di Francesco dovrà fare a meno di un titolare per il match contro i biancocelesti: lui è fuori dal progetto del club

Intervistato da Il Gazzettino, il DS del Venezia Filippo Antonelli ha parlato così della situazione di Tessmann, che non sarà quindi a disposizione nel match contro la Lazio.

LE PAROLE – «Tessmann è fuori dal progetto Venezia. È stata una settimana difficile, cercate di capirmi. Mi dispiace soprattutto per il giocatore, per la situazione in cui si è messo. In questo momento è fuori dalla lista dei giocatori disponibili per Di Francesco, ma è sua scelta che non dipende da noi. Certo continua ad allenarsi con il resto della squadra, ma con la testa, in questo momento, non c’è. In Serie A non cambia il nostro modo di pensare. Preferiamo avere giocatori fortemente motivati a giocare con la maglia del Venezia e pienamente convinti di sposare il nostro progetto. Altrimenti meglio prendere qualcun altro. Ricucire con Tessmann? Vedremo, tutto è possibile. Certo che se, dopo la chiusura del mercato, il Venezia fosse per lui l’unica opzione possibile allora in quel caso dovremo valutare bene cosa fare, sempre che lui si rimbocchi le maniche e riparta con un altro spirito».