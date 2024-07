Lazio Venezia, BRUTTA sconfitta per Di Francesco con il Genoa: è 3-1 Grifone in amichevole

Lazio Venezia, ad un mese esatto dalla gara di campionato con i biancocelesti i veneti proseguono la loro preparazione estiva

Ad un mese esatto da Lazio Venezia, che sarà la gara d’esordio in campionato per entrambe le due compagini, la formazione veneta come quella biancoceleste prosegue la sua preparazione estiva sotto gli ordini della nuova guida tecnica ossia Di Francesco.

I lagunari però si avvicinano al match con diversi problemi da risolvere, ma anche con un risultato negativo. Oggi infatti il Venezia ha disputato una partita amichevole col Genoa ed ha perso 3-1 e a decidere il match sono state le reti di Ekuban, Gudmundsson. Nel secondo tempo il Venezia accorcia le distanze grazie al colpo di testa di Crnigoj, ma poi al 90′ Ekhator firma il definitivo 3-1 per il Grifone