Lazio, un ex biancoceleste RACCONTA: «Davo sempre il massimo ma ormai non mi CONSIDERAVO più un calciatore»

Lazio, un ex biancoceleste rilascia una curiosa intervista ritornando sulla sua esperienza nella capitale: le sue parole

Intervistato ai microfoni di Clank, ha parlato Scaloni il quale durante la medesima racconta la sua esperienza nella Lazio. Ecco cos ha detto a riguardo

PAROLE – Ho sempre voluto fare l’allenatore. Il primo corso dell’UEFA l’ho fatto nel 2011, quando stavo alla Lazio. Avevo già capito che stavo per lasciare il calcio giocato, che non stavo più bene fisicamente. Mi consultavo spesso con i miei allenatori in quegli anni e parlavamo tanto di calcio. Ero praticamente un ex giocatore all’interno del gruppo, tanto nella Lazio quanto nell’Atalanta. Poi quando dovevo giocare davo sempre il massimo, soprattutto per la mia esperienza, non tanto a livello fisico. Nel 2005/06 avevo già capito di voler fare l’allenatore