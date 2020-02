Lazio, quante uguaglianze con la stagione ’94/’95

La Lazio di Inzaghi sta volando alto in campionato, proprio come la squadra presidenziata da Zoff nel 1994

La Lazio guidata da Inzaghi sta facendo cose straordinarie in campionato e guardando indietro nel tempo, si possono trovare tante analogie con la squadra comandata da Dino Zoff, il quale compie gli anni proprio oggi, ed allenata da Zeman.

Anche in quell’annata, come oggi, i biancocelesti hanno lottato contro la Juve per l’egemonia del paese non avendo però la meglio. Quest’anno potrebbe cambiare il finale visto che il divario con la Vecchia Signora è molto ridotto. La squadra del boemo, come quella del tecnico piacentino attualmente alla guida della rosa, ha vinto con tutte e tre le squadre strisciate d’Italia (Juventus, Milan ed Inter ndr) in campionato. Solo Simone è riuscito ad eguagliare Zdenek in questo particolare risultato. La Lazio, ieri come ora, si ritrova tra le braccia l’attaccante italiano più prolifico: prima Signori, adesso Immobile. Entrambi sovrani eletti dal popolo romano e non messi al trono con l’imposizione. Tanti, troppi sono i punti in comune tra i biancazzurri di Zoff e Lotito, sperando che l’imprenditore romano possa riuscire dove il mito del calcio non è riuscito: sgraffignare il titolo di primi dalle mani dei bianconeri.