La Lazio cerca il tris contro l’Udinese: può eguagliare le stagioni 1974/75 e 2012/13

La Lazio è alla ricerca della terza vittoria consecutiva contro l’Udinese e può eguagliare le stagioni 1974/75 e 2012/13

La Lazio si prepara a scendere in campo nel posticipo della terza giornata di Serie A contro l’Udinese, in programma lunedì alle 20:45. La formazione guidata da Gennaro Gattuso va alla ricerca del terzo successo consecutivo per proseguire un avvio di campionato ad altissima intensità e consolidare le proprie ambizioni in vetta alla classifica.

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Il dato Opta sulla Lazio di Gattuso

A mettere in luce il momento dei capitolini è il portale di rilevazione statistica Opta. La Lazio ha infatti inaugurato il proprio percorso in Serie A conquistando due vittorie nelle prime due gare a fronte di appena due reti realizzate: si tratta di un primato assoluto, non essendosi mai verificato prima nella storia biancoceleste all’interno della massima serie.

La sfida della Lazio all’Udinese e i precedenti storici

Il match contro l’Udinese offre alla rosa di Gennaro Gattuso un’opportunità unica dal sapore storico. Nella sua storia in Serie A, la Lazio è riuscita a centrare il bottino pieno nelle prime tre uscite stagionali soltanto in due occasioni: nel campionato 1974/75 e nell’annata 2012/13. Un tris iniziale proietterebbe l’attuale gruppo in un club decisamente ristretto.

La Lazio e la fame di punti contro l’Udinese

Nonostante la stitichezza offensiva emersa nei primi 180 minuti, la compattezza difensiva ed elargita da Gennaro Gattuso sta pagando dividendi altissimi. Contro l’Udinese, la Lazio cercherà di combinare cinismo e solidità per superare il test e firmare un inizio di stagione da record.

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