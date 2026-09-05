Giordano: «La Lazio dimostra di essere squadra. Brozovic? E’ fortissimo, ma servirebbe altro per il centrocampo»

Bruno Giordano, ex bandiera biancoceleste, ha analizzato l’attuale momento della Lazio e non solo. Le sue dichiarazioni

Le recenti dichiarazioni di Davide Frattesi al centro sportivo di Formello hanno riacceso l’entusiasmo attorno all’ambiente capitolino. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ha commentato le parole del neoacquisto, analizzando il momento della Lazio e l’impatto del tecnico Gennaro Gattuso.

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Giordano sulla gestione di Gattuso nella Lazio

L’ex bomber ha elogiato il lavoro svolto dalla guida tecnica per cementare lo spogliatoio. Bruno Giordano ha dichiarato: «Le parole di Frattesi su Gattuso dimostrano come si stia venendo a creare all’interno della Lazio un gruppo importante. È una caratteristica di questo allenatore, ma a volte viene sottovalutato l’aspetto tecnico e tattico. Ha anche delle qualità da quel punto di vista ed anche sulla gestione dei calciatori».

Il giudizio di Giordano sulla rosa della Lazio

Soffermandosi sull’avvio di stagione e sul valore complessivo dell’organico, Giordano ha proseguito: «Come inizio le cose stanno andando bene, il pericolo di crollare dopo il Mantova era evidente. La Lazio, almeno, sta dimostrando di essere squadra. È importante, soprattutto quando non sei una grande squadra. A livello di squadra, rispetto allo scorso anno, siamo leggermente inferiori. Le partenze di Gila e Romagnoli sono molto pesanti dal punto di vista tecnico».

Giordano suggerisce le mosse di mercato della Lazio

Infine, l’ex calciatore ha espresso la propria opinione sui possibili rinforzi per la mediana: «Brozovic svincolato? Bisognerebbe sapere come stanno Rovella e Cataldi. Se vanno sul croato sarebbe già un riscontro. Lui è un giocatore fortissimo, lo è sempre stato. Ha corsa, esperienza, perfetto per il sistema di gioco di Gattuso. Certo che in questa Lazio con Frattesi e Taylor servirebbe un tipo di centrocampista centrale che assicuri corsa ed interdizione. Uno come Dendoncker avrebbe le caratteristiche giuste».