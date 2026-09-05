Ratkov riparte dal Levante e sceglie la numero 10: l’ex Lazio punta al rilancio con la maglia più ambita

Ratkov è pronto per la nuova avventura in Spagna dopo l’addio alla Lazio: tutto pronto per il suo esordio con la maglia del Levante

È pronto a iniziare una nuova fase della sua carriera Petar Ratkov. L’attaccante serbo, dopo aver salutato la Lazio negli ultimi giorni della finestra di mercato, si prepara alla sua prima esperienza con la maglia del Levante.

Il classe 2003 farà il suo debutto in Spagna nella sfida contro il Malaga, aprendo così il capitolo valenciano della propria carriera e per questa nuova avventura il centravanti ha scelto un numero particolarmente significativo: il 10.

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Ratkov sceglie un numero importante per ritrovare fiducia

La scelta della maglia numero 10 rappresenta una responsabilità importante per Ratkov, che arriva al Levante con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle un periodo complicato vissuto alla Lazio.

A Formello il giovane attaccante non è riuscito a trovare la continuità sperata, faticando a ritagliarsi spazio e a incidere nelle occasioni avute a disposizione. Ora la Spagna può rappresentare l’occasione per ritrovare ritmo, fiducia e soprattutto gol.

Ratkov pronto per la nuova sfida in Spagna

Il primo appuntamento ufficiale sarà quindi un banco di prova importante. L’ex centravanti dei capitolini è chiamato a inserirsi rapidamente in una nuova realtà e a dimostrare le qualità che avevano convinto il club biancoceleste a puntare su di lui.

Con la maglia numero 10 sulle spalle, il centravanti serbo vuole trasformare Valencia nel luogo della sua rinascita, iniziando dalla sfida contro il Malaga il suo percorso di rilancio.