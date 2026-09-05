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Gattuso fa le prove per Udinese Lazio: dubbio in attacco tra Isaksen e Cancellieri

Published

12 ore ago

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Udinese Lazio, termina l’ultimo allenamento a Formello: ancora aperto il ballottaggio sulla fascia dei biancocelesti in vista del match

La Lazio ha completato a Formello l’ultimo allenamento prima della trasferta contro l’Udinese, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27. Il tecnico Gennaro Gattuso ha definito le ultime prove tattiche, ma resta ancora un nodo da sciogliere nell’undici titolare.

Il principale dubbio riguarda la fascia offensiva destra, dove si contendono una maglia da titolare Gustav Isaksen e Matteo Cancellieri. Una scelta che verrà valutata fino alle ultime ore prima della partita.

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Isaksen e Cancellieri si giocano una maglia da titolare

La squadra biancoceleste raggiungerà Udine domenica mattina, con qualche ora di anticipo rispetto al fischio d’inizio. Gattuso avrà quindi un’ultima occasione per valutare le condizioni dei suoi giocatori prima di decidere la formazione definitiva.

Al momento il ballottaggio più acceso resta quello tra Isaksen e Cancellieri, mentre appare più complicato un impiego immediato di Gudmundsson in quella posizione. L’ex Genoa, infatti, nelle prove svolte a Formello sarebbe stato testato soprattutto come ala sinistra oppure come possibile prima punta.

Pinamonti pronto a guidare l’attacco

Per il ruolo di riferimento offensivo sembra invece esserci una certezza: Andrea Pinamonti dovrebbe partire dal primo minuto con il compito di guidare l’attacco biancoceleste.

Per il resto, Gattuso dovrebbe confermare gran parte dell’assetto visto nelle ultime uscite, puntando sulla continuità per affrontare un’Udinese reduce dalla preparazione della sfida casalinga davanti al proprio pubblico.

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