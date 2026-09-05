Romagnoli e il record che fa storia: l’ultimo derby della Lazio porta la sua firma

Alessio Romagnoli siglò la rete il 13 aprile 2025 nella stracittadina contro la Lazio. Ultimo record per il difensore trasferitosi all’Al Sadd

L’addio di Alessio Romagnoli alla Lazio si è concretizzato con il suo trasferimento definitivo all’Al Sadd. Sembrava possibile una sua permanenza nella Capitale, ma il difensore ha scelto di iniziare un nuovo capitolo in Qatar. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, si congeda un autentico simbolo del tifo biancoceleste, legato a un primato statistico memorabile.

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Romagnoli e il gol laziale nel derby

Il suo nome resta scolpito nella storia recente delle stracittadine romane per essere stato l’autore dell’ultimo centro biancoceleste contro la Roma. Il 13 aprile 2025, sotto la guida di Marco Baroni, il centrale sbloccò la sfida all’inizio del secondo tempo sfruttando un assist di Luca Pellegrini. Quell’asse tutto laziale accarezzò il sogno della vittoria, poi sfumato venti minuti più tardi con la rete del pareggio firmata da Soulé.

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L’importanza di Romagnoli nelle stracittadine

Quella firma di Romagnoli ha rappresentato l’unico punto conquistato dalla squadra nelle ultime cinque sfide cittadine. Nei due derby successivi della stagione corrente, infatti, sono maturate due sconfitte senza reti all’attivo. Un dato che sottolinea l’impatto e il peso specifico dell’eredità lasciata dal difensore all’interno dello spogliatoio.

La carriera di Romagnoli in Serie A

Dopo quella prodezza, Romagnoli non ha più trovato la via della rete in Serie A con la Lazio, andando a segno soltanto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il derby del 2025 rimane dunque il suo ultimo squillo in campionato con i biancocelesti e il quindicesimo complessivo nella massima serie italiana, collezionato tra Milan (8), Lazio (4), Sampdoria (2) e Roma (1).

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