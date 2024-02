Lazio, l’appello con Avis: «Domani, lunedì e martedì donate il sangue. In omaggio un biglietto per l’Udinese»

La Lazio raccoglie l’appello di Avis e invita i tifosi biancocelesti a donare il sangue nei prossimi giorni: il messaggio

La Lazio raccoglie l’appello di Avis e invita così tutti i suoi tifosi a donare il sangue nei prossimi giorni.

IL COMUNICATO – La S.S. Lazio raccoglie l’appello di Avis Roma sulla grave carenza di sangue che in questo momento investe la città e chiede un aiuto concreto ai tifosi biancocelesti. Domani, in occasione di Lazio-Bologna, possono recarsi presso il punto di raccolta sangue che sarà istituito in Piazza Lauro De Bosis, adiacente il palazzo H del CONI per compiere un semplice ma enorme gesto di amore: donare il sangue attraverso l’Avis e a tutti tutti coloro che ne hanno bisogno. Chi vuole rispondere all’appello e donare il sangue, può farlo domani domenica 18 dalle 7:30 alle 12:00 e nei giorni di lunedì 19 e martedì 20, dalle 8:00 alle 12:30. Tutti i donatori, lasciando i propri contatti, avranno la possibilità di ricevere un biglietto omaggio per la partita Lazio-Udinese. Gli abbonati potranno regalarlo ad un amico.