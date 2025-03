Lazio, gli impegni del settore giovanile: gli appuntamenti

Lazio, tutte le partite fissate in questo fine settimana per il settore giovanile: Ecco quando scenderanno in campo i giovani capitolini

La Lazio avrà un fittissimo fine settimana da affrontare e questo non vale solo per la prima squadra gestita da Baroni in Serie A ma anche per l’intero settore giovanile. A rendere noti gli impegni dei giovani aquilotti è stata la società stessa mediante il proprio sito ufficiale.

In questa sede i biancocelesti hanno resi noti i dettagli, le info, il luogo e gli orari di tutte le partite che le rappresentative della squadra affronteranno. L’elenco completo delle partite dei giovani biancocelesti:

«Si appresta ad iniziare un fine settimana ricco di impegni per le giovani aquile. Tra sabato 29 e domenica 30 marzo sono 5 le sfide in programma. Come di consueto aprono il weekend i ragazzi di Valerio Gualdaroni. Le aquile classe 2011 attendono al ‘Green Club’ i pari età del Club Olimpico Romano. A tre giornate dalla conclusione del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, la Lazio deve difendere il terzo posto per staccare il pass per i playoff. Due big match tra le mura casalinghe del ‘Salaria Sport Village’. Domenica mattina aprono la giornata i ragazzi dell’Under 18. Sfida importante per la squadra di Francesco Punzi che attende l’Inter. La Lazio viene da sei risultati utili consecutivi e vuole dare continuità allo score per difendere la zona playoff, mentre i neroazzurri vogliono tenersi stretti il quarto posto. Sono sei i punti a dividere le due compagini. Alle ore 15 è la volta dell’Under 17. La Lazio di Gianluca Procopio sfida la Roma. Le aquile classe 2008 devono difendere il quarto posto della classifica, ultimo piazzamento utile per staccare il pass per le finali, mentre i giallorossi vogliono difendere la vetta. A quattro giornate dalla conclusione della Regular Season, il derby capitolino può essere una sfida fondamentale ai fini della classifica. Impegni in trasferta per Under 15 e Under 16, le due compagini biancocelesti sono impegnate in quel di Bari. Sono i ragazzi di Tommaso Rocchi i primi a scendere in campo. La Lazio deve cercare di conquistare i tre punti per lasciare accesa la speranza di accedere ai playoff. L’Under 16 di Simone Rughetti, ormai qualificata alle fasi finali, non può abbassare la guardia. Le aquile classe 2009 vogliono rimanere sul gradino più basso del podio per avere un miglior accoppiamento nei playoff. Tutto è pronto per l’ultimo fine settimana del mese di Marzo, le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali.».