Anellucci: «Tudor-Lazio? Forte diatriba tra società e allenatore, penso che il rapporto...»

Anellucci: «Tudor-Lazio? Forte diatriba tra società e allenatore, penso che si..» Le parole del procuratore

Intervistato dai microfoni di TMW, il procuratore Claudio Anellucci, ha parlato del futuro di Tudor alla Lazio

«Con Tudor? La sensazione è che il rapporto si chiuda a breve. Già c’è stata una forte diatriba, da quello che so, tra società e allenatore. I punti ti hanno dato forza, ma molti giocatori ora dici che non ti vanno bene. E se hai 10 giocatori da cambiare, ecco che la società ti deve dire di no. Così ti metti in contrasto già con la società e non so cosa può succedere a metà luglio se già ora è così. Se non si trova un accordo sarà difficile vedere Tudor cominciare il campionato. E attenzione a un nome importante in giro, il più vincente in Serie A…So poi che Luis Alberto andrà in Arabia, sono ormai vicini all’accordo per 15 milioni più bonus»