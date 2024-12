Lazio, tris in rimonta al Frosinone: ecco quando accadeva

Lazio, una vittoria ottenuta in rimonta contro i ciociari, passati in vantaggio su rigore nella ripresa

Di seguito il ricordo della Lazio della vittoria all’Olimpico contro il Frosinone.

COMUNICATO– Tre gol per vincere. Era il 29 dicembre 2023, giorno in cui la Lazio ospitava il Frosinone.

Una vittoria ottenuta in rimonta contro i ciociari, passati in vantaggio su rigore nella ripresa. I biancocelesti però in 20′, tra il 65′ e l’84’, conquistano i tre punti grazie ai gol di Isaksen, Castellanos e Patric.

Così i biancocelesti: Provedel, Marusic, Patric, Gila, Pellegrini (54′ Hysaj), Guendouzi, Rovella (85′ Cataldi), Kamada (66′ Vecino), Felipe Anderson (46′ Isaksen), Castellanos, Zaccagni (85′ Pedro). Allenatore: Sarri