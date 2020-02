Lazio, anche in trasferta sei imbattibile: i numeri

La Lazio vince anche a Genova infilando così il nono rosultato positivo in trasferta: eguagliato il record dell’era Lotito

In trasferta come a casa. Che sia tra le mura dell’Olimpico o tra quelle di un altro stadio non cambia: la Lazio riesce sempre a fare risultato. La vittoria di ieri contro il Genoa ha infatti allungato la striscia di imbattibilità dei biancocelesti lontani da Roma, arrivando ad infilare ben 9 gare senza perdere.

Come ricordato sul profilo Twitter di Lazio Page, la squadra di Inzaghi ha eguagliato gli altri due record dell’era Lotito: il primo nella stagione 2005/6 (cinque vittorie e quattro pareggi); il secondo nel campionato 2015/16 (tre vittorie e sei pareggi). Questa in corso, però, è la striscia che ha portato più punti con bene sette vittorie e due pari.