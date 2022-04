Pedro sotiene i compagni dalla tribuna: «Forza Lazio!» FOTO

Lazio-Torino, Sarri rinuncia a Pedro che però non fa mancare il suo supporto ai compagni: il messaggio dalla tribuna

Sarri ha dovuto fare a meno di Pedro. Il giocatore sta smaltendo un affaticamento muscolare e per lui non c’è stata nemmeno la possibilità di sedersi in panchina. Nonostante si sia dovuto accomodare in tribuna, il giocatore non smette di sostenere i suoi compagni e, sui social, ha lanciato il suo messaggio di incoraggiamento: «Forza Lazio».