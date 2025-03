Gol Gineitis, Lazio Torino 1-1: il lituano ipnotizza Provedel e gela l’Olimpico – VIDEO

Gol Gineitis, il lituano trova il gol del pari che rimette tutto in equilibrio tra le due formazioni a pochi minuti dalla fine

Al 82′ cambia il parziale dell’Olimpico tra Lazio e Torino, con la formazione granata che riacciuffa il pari con la rete di Gineitis. Il calciatore granata sfrutta lo spazio in area dopo l’assist sulla sinistra e non da scampo a Provedel che non può far altro che vedere il pallone in fondo alla rete