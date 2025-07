Lazio, i tifosi incontrano l’assessore allo Sport: il Flaminio al centro della discussione

Lazio, i rappresentati dei tifosi nella manifestazione di protesta di ieri hanno incontrato l’assessore allo Sport Alessandro Onorato

Il corteo dei tifosi della Lazio si è fermato ieri all’altezza di Piazza Venezia, ma una delegazione di quattro rappresentanti della Curva Nord è stata ricevuta dall’assessore allo Sport, Grandi Eventi e Turismo del Comune di Roma, Alessandro Onorato, in Campidoglio. L’incontro, durato circa 40 minuti, si è concentrato quasi esclusivamente sul tema dello Stadio Flaminio. Come riportato da Il Messaggero, i rappresentanti della Curva hanno chiesto chiarezza «per capire se c’è l’interesse autentico di farci tornare a casa».

La situazione del Flaminio è un punto dolente per la tifoseria, che vede nel ritorno in uno stadio di proprietà un passo fondamentale per la crescita del club. La delegazione ha ricevuto alcune informazioni cruciali: la Lazio, a dicembre scorso, ha effettivamente presentato la richiesta di assegnazione dello stadio e un progetto di riqualificazione, definita una “nota positiva”. Tuttavia, la “nota stonata” riguarda i tempi. L’iter, a detta del Comune, è lungo e si è bloccato perché il presidente Lotito non ha risposto a richieste di chiarimento. Ieri sera, il Comune ha inviato una nuova PEC richiedendo documentazione: «Ogni volta in cui gli viene chiesto un documento, ci han detto che ci vogliono mesi per riceverlo. Perde tempo», hanno riferito i tifosi. Il Comune ha precisato di aver mostrato solo atti e date, senza commenti, ma di fatto, nonostante movimenti sotto traccia per arrivare alla Conferenza dei Servizi, la situazione sarebbe ferma a luglio dello scorso anno, alimentando la frustrazione dei tifosi.