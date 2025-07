Lazio, nonostante i malumori della piazza, la campagna abbonamenti vola: i numeri

Lazio, nonostante i malumori di una parte di tifoseria, che ieri ha protestato contro la proprietà, la campagna abbonamenti prosegue con ottimi numeri

Nonostante il forte dissenso e la contestazione accesa, l’amore incondizionato dei tifosi per la Lazio continua a brillare, come dimostrano i numeri della campagna abbonamenti. Oltre 23mila innamorati hanno già sottoscritto la tessera per la prossima stagione all’Olimpico, un dato straordinario che testimonia una fedeltà incrollabile alla maglia, al di là delle problematiche societarie. Questo afflusso di abbonamenti, come evidenziato da Il Messaggero, si pone in netto contrasto con le ragioni della protesta che ha animato le strade di Roma.

«Lo facciamo per amore della Lazio – la chiosa della Curva Nord – ma Lotito deve cedere, ormai è con le spalle al muro». Queste parole riassumono la complessa dinamica che caratterizza il rapporto tra la tifoseria e l’attuale presidenza. I fan sono pronti a sostenere la squadra incondizionatamente, ma allo stesso tempo chiedono un cambio di rotta radicale, percependo la gestione attuale come un ostacolo alle ambizioni del club. La manifestazione di ieri, durata due ore e focalizzata sul medesimo concetto di dissenso, ha visto infine un gesto simbolico: la statua di Giulio Cesare ha ora la sciarpa e la bandiera della Lazio, a sigillo di una battaglia che, pur pacificamente, continua a essere condotta con determinazione, dimostrando che il legame tra la città e la squadra è indissolubile.