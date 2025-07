Lazio: vecchi e nuovi sotto esame, dalla difesa all’attacco Sarri studia ogni soluzione

Lazio, continua il ritiro di Formello: Maurizio Sarri sta testando tutte le soluzioni, mettendo sotto esame sia vecchi che nuovi

Il ritorno di Maurizio Sarri sta rigenerando la mente e il corpo non solo dei senatori della Lazio, ma anche delle incognite e dei nuovi arrivati, tutti impegnati allo stesso modo per convincere il tecnico. Come riportato da Il Messaggero, anche i rinnovi congelati e rimandati – perché gli stipendi pesano sul “costo del lavoro allargato” che va risanato entro il 30 settembre – sembrano nodi lontani dal campo. Giocatori come Alessio Romagnoli e Mario Gila, che pure erano stati oggetto di interesse da parte di club in Qatar, Premier League e Como, si impegnano negli schemi di ogni allenamento come se fossero sbarcati ieri a Formello, dimostrando dedizione e professionalità.

Sul fronte difensivo, i terzini vengono alternati di continuo, senza dare certezze a nessuno, segno che Sarri vuole valutare tutte le opzioni. Nuno Tavares è fisso nelle prove, specialmente dopo il ko al polpaccio di Hysaj, assente nella seduta di ieri. In attacco, la sfida tra Boulaye Dia e Valentín Castellanos continua a suon di gol. Il Taty, in particolare, ha gli occhi di fuoco e sembra determinato a imporsi. Nonostante alcune voci provenienti dal Brasile parlino di trattative avanzate con il Flamengo per Castellanos, dalla Lazio giurano che non si muoverà a nessun prezzo, figuriamoci a 25 milioni di euro. Inoltre, è arrivato un sospiro di sollievo dopo lo stop di ieri per un fastidio alla coscia durante la seduta: si è trattato solo di precauzione, a riprova della massima attenzione per evitare infortuni in questa fase cruciale del ritiro. Vietato fermarsi, la preparazione prosegue a pieno ritmo.