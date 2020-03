Lazio, tre biancocelesti nella Top11 della settimana di Whoscored FOTO

Lazio, sono tre i giocatori scelti da Whoscored per la Top11 della settimana: Strakosha, Luis Alberto e Luiz Felipe

Strakosha, Luis Alberto e Luiz Felipe. Sono questi i tre giocatori della Lazio scelti da Whoscored per la Top11 della settimana. I tre si sono messi in mostra nell’ultima gara vinta dalla squadra di Inzaghi contro il Bologna: 2-0 all’Olimpico, tre punti in tasca e una spinta verso la vetta della classifica. A completare la formazione anche tre pedine del Napoli: Manolas; Di Lorenzo ed Insigne e quattro della Roma: Kalinic; Kolarov; Mkhitaryan e Under