Lazio, ti ricordi Vavro? Numeri da record per l’ex biancoceleste con il Copenaghen

Lazio, l’ex biancoceleste ha trovato una seconda carriera calcistica in Danimarca come dimostrano i suoi numeri con il Copenaghen

Alla Lazio è stato una meteora mentre in Danimarca è riuscito a ripartire, questo è stato il percorso di Vavro dopo il suo addio nella capitale. Da quando il calciatore è approdato in Danimarca, i suoi numeri sono stati importanti in particolare per quanto riguarda la voce dei palloni recuperati e dei tiri respinti. Nella scorsa stagione Vavro, viaggiava ad una media di 1.4 conclusioni bloccate a partita, mentre ora è a 1.3