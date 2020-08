Lazio, Tare su Silva: «Grande rispetto per il giocatore, non per l’uomo»

Lazio, il ds Tare ha commentato con una nota ufficiale il trasferimento di David Silva alla Real Sociedad: ecco le sue parole

Lazio beffata da David Silva. La pazienza della società è stata ricambiata con uno sgarbo imperdonabile del giocatore: la firma con la Real Sociedad. Una mossa che non è piaciuta per nulla al ds del club biancoceleste, Igli Tare, che – attraverso una nota ufficiale – ha commentato:

«Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo». Poche parole e lapidarie per una vicenda che dovrà essere archiviata in fretta.