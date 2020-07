Lazio, Tare: «Scudetto? Finché ci sarà speranza lotteremo»

Il direttore sportivo della Lazio, a pochi minuti dalla sfida in trasferta contro il Lecce, parla ai microfoni di SkySport e fa il punto della situazione.

«Sicuramente è un momento no, che ci portiamo da questa ripresa del campionato, perché abbiamo dovuto giocare in un’altra maniera viste le assenze. Questo gruppo merita un grande rispetto da tutti quanti perché sta lottando per qualcosa di molto importante e finché ci sarà speranza noi lotteremo, fino alla fine». Così il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, intervenuto a SkySport, prima della partita contro il Lecce. «Siamo l’unica tra le prime tre squadre che lotta per lo scudetto ad essere penalizzata sia per gli uomini sia dalle tempistiche. Giochiamo la quarta gara in tre giorni rispetto alle altre, questo vuol dire tanto. Non mi piace però avere alibi, ma analizzare i problemi», aggiunge il dirigente albanese. Infine, sul mercato: «20 milioni per Kumbulla? Le cifre di cui si parla non sono vere, la Lazio non ha mai offerto 30 milioni, anche se sarebbe un giocatore importante per il futuro della Lazio. Non vogliamo snaturarci perché il rischio è empre dietro l’angolo, in questo periodo ci sono molte difficoltà, ma cercheremo di fare una squadra competitiva per la prossima stagione».