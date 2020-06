Lazio, specialità rimonte: tanti punti conquistati da situazione di svantaggio

Interessante statistica della Lazio, specialista in rimonte con tanti punti guadagnati partendo da situazione di svantaggio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, grazie alla vittoria in rimonta contro la Fiorentina, l’ennesima della stagione, sono 19 i punti conquistati dalla Lazio in questo campionato partendo da una situazione di svantaggio.

Una stagione fatta di rimonte anche incredibili, come nel 3-3 contro l’Atalanta nella gara di andata, con la squadra di Inzaghi sotto di 3 gol all’intervallo. Un’altra grande rimonta c’è stata nella trasferta di Cagliari dove, al 90′, i biancocelesti erano sotto 1-0, salvo poi ribaltarla con i gol di Luis Alberto e Caicedo al 92′ e 98′, un aspetto che fa notare come la Lazio non molli mai, fino all’ultimo minuto di gioco.