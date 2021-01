Lazio, sono cinque vittorie di fila: non accadeva da oltre un anno

La Lazio di Inzaghi continua a vincere: ecco quando l’ultima striscia così lunga

Contro il Sassuolo, la Lazio ha vinto la sua quinta partita consecutiva in gare ufficiali: 4 di campionato, più una in Coppa Italia contro il Parma. Come raccolto dalla redazione di Lazio Page, un dato simile non si verificava da oltre un anno: erano 6 le vittorie in questione, tra dicembre 2019 e gennaio 2020).