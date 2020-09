Lazio, siparietto Parolo: «A Cataldi il Premio Lettino d’Oro 2020/21»

Lazio, simpatico siparietto di Parolo – durante la presentazione della rosa – che prende di mira il povero Cataldi

Non solo lavoro ed allenamenti. A legare la Lazio ci sono l’amicizia, il gioco e lo scherzo. Nonostante le dure sedute, il tempo per un sorriso non manca mai, soprattutto se nello spoagliatoio c’è Parolo. Il centrocampista, infatti, è ormai noto per i suoi siparietti: dai look stravaganti durante le cene di rappresentanza alle battute coi compagni, è lui il mattatore della squadra. E, anche stavolta, non si è smenito.

A finire nel mirino di Marco, durante la presentazione della rosa ad Auronzo di Cadore, è Danilo Cataldi. Il ragazzo è alle prese con l’infortunio, si sta rimettendo in sesto per tornare utile alla causa di Inzaghi, per questo non si è praticamente mai allenato col resto del gruppo. Un motivo più che buono per essere insignito da Parolo: «La squadra ci teneva a dare un premio a Danilo Cataldi, Lettino d’Oro 2020-21».