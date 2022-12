Lazio Settore Giovanile, si fermano Under 18 e 17: tutti i risultati

Lazio settore giovanile, tutti i risultati di questo weekend di campionato comprese le sconfitte di Under 17 e 18

Il mondiale in Qatar non ferma il campionato giovanile della Lazio, che in questo weekend può ritenersi comunque soddisfatta nonostante le sconfitte di Under 17 e 18 rispettivamente contro Benevento e Lecce, a seguire i risultati e tabellini completi:

Under 18

LAZIO-LECCE 1-2

Marcatori: 8′ De Vito (LE), 45′ Vescan-Kodor (LE), 47′ Bigotti (LA)



LAZIO – Polidori, Cannatelli, Casonato (80′ Sardo), Nazzaro, Philip (46′ Milani), Zazza, Rossi (61′ Di Porto), Oliva (61′ Di Nunzio), Della Salandra (46′ Bigotti), Napolitano, Reddavide (61′ Giubrone). A disp.: Ierardi, Di Venanzio.All.: D’Urso



LECCE – Moccia, Zecca, Orfano, Borgo, Abdellaoui, Dell’Acqua, De Vito, Mariano (71′ Agrimi), Vescan-Kodor (75′ Mastrapasqua), Daka (90′ Leuzzi), Gueye Pape. A disp.: Leone, Iasevoli. All.: Schipa



Under 17

BENEVENTO-LAZIO 2-1

Marcatori: 66′ rig. Carfora (B), 70′ Ceccarelli (L), 75′ Ciurleo (B)



BENEVENTO – Giangregorio, Umile (78′ Esposito), Polverino, Donatiello, Guerra, Eletto, Pellegrino (56′ Fierro), Rucci, Ciprio (40′ D’Ambrosio), Carfora, Ciurleo. A disp.: Nunziante, Napolitano, Pagano, Ruggiero, Politi, Rispoli. All.: Rocco

LAZIO – Ciardi, Volpe (50′ Ferrari), Ercoli, Silvestri (78′ Lekhiv), Barone, Bordoni, Marinaj (50′ Sessa), Paolocci, Serra (60′ Ceccarelli), Gelli, Cuzzarella. A disp.: Raffo, Gningue, Stano, Cesari. All.: Fedeli



Under 16

LAZIO-REGGINA 2-1

Marcatori: 40′ Maisano (R), 46′ Miconi (L), 90′ rig. Carbone (L)



LAZIO – Masi, Scuto, Trifelli, Nebuloso (55′ Formisano), Francioli, Di Bartolomeo, Mocci (66′ Polito), Chiucchiuini, Carbone, Fazio, Miconi (66′ Iencenelli). A disp.: Mazzù, Bencivenga, Bizzarri, Bongiorno, Plutnik.All.: Alboni



REGGINA – Lombardo, Malara, Guerrisi, Veron, Zagari, Greco, Nardo, Panuccio (61′ Caruso), Cosentino (32′ Longo), Parafioriti, Maisano (75′ Putoriti). A disp.: De Lorenzo, Zagari.

All.: Misiti



Under 15

LAZIO-REGGINA 6-0

Marcatori: 23′, 42′ Reita, 25′ Polinari, 52′ Saitta, 60′ Ciucci, 65′ Di Claudio



LAZIO – Russi (62′ Giacomone), Noto, Calvani, Segni (68′ Russo), Di Marzio (62′ Papandrea), Ciucci, Saitta (52′ Di Claudio), De Fraia, Polinari (62′ Romanelli), Reita (52′ Tempre), Zangari (68′ Costantino). A disp.: Di Liberto, Petroni. All.: Gonini



REGGINA – Cataldi, Franzo, Caporarello, Fiore (46′ Amedeo), Adorno, Martorano, Italiano (46′ Chirico), Amarù, Di Prima (62′ De Nuccio), Cotroneo, Surace. A disp.: Iarrera, Morabito, Passarino, Salmeri, Enaroliti. All.: Riso



Under 14 PRO

MONTEROSI TUSCIA-LAZIO 0-8

Marcatori: 2′, 16′ Clarizia, 20′ D’Agostino, 51′ Martellucci, 65′, 78′ Materazzi, 80′ Cappuccini, 75′ Miloiu

MONTEROSI TUSCIA – Barocci, Tartamlia, Trimigliozzi, Zambardi (55′ Scopel), Pezzotti, Ronchetti, Petrilli, Formica, Carnovale (55′ Giura), Maggiora (55′ Figueroa), Cangianello. A disp.: Ronchetti, Zurlo, Andreocci, Pepe. All.: Gatti



LAZIO – D’Isanto (67′ Quadrelli), Iovane (75′ Berni Canani), Ferrante, D’Agostino, Parla, Miloiu, Florio (56′ Morucci), Palancica (67′ Cappuccini), Clarizia (67′ Gigante), Martellucci (75′ Bernardini), Materazzi (78′ Da Paré). A disp.: De Angelis, Diori. All.: Assumma

Under 14 Regionale

LAZIO-HONEY SOCCER 2-0

Marcatori: 58′ Iovane, 82′ Bernardini

LAZIO – Quadrelli, Sbrana (53′ Fusco), Cannatelli, Da Parè (53′ Florio), Borzi, Berni Canani, Morucci, Bernardini, Gigante (61′ D’Agostino), Diori, De Angelis (53′ Cappuccini). A disp.: Izzi, Makinwa, Iovane, Parla. All.: Colombo

HONEY SOCCER – Peretti, Colaiann, Osvaldin, G. Bindi, Bianchini, Cassano, Margani (64′ Casadei), Morra, Fraglica (55′ Corradino), Tassi (73′ Calcagni), D. Bindi. A disp.: Sgamma, Incami, Corradino.All.: non comunicato in distinta