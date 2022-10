Lazio senza Immobile, i numeri non sorridono. Ma con Sarri...

I numeri della Lazio senza Ciro Immobile non sorridono ma sotto la gestione Sarri gli effetti negativi sono stati contenuti: le statistiche

L’infortunio di Ciro Immobile apre l’importante tema della sua sostituzione in casa Lazio. Come riporta Il Messaggero, i numeri dei biancocelesti senza il numero 17 non sono di certo incoraggianti.

Dal 2016 a oggi, infatti, l’attaccante ha saltato solo 33 match su 306 disputati tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions ed Europa League con un bilancio di 9 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte. In campionato c’è più equilibrio con 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. La gestione Sarri tuttavia è riuscita a tamponare in qualche modo l’assenza del bomber principe. Nella scorsa stagione il Comandante ha rinunciato a Ciro in 8 occasioni, di cui 7 in Serie A. Il bilancio parla di due successi, 3 pareggi e 3 sconfitte.