Lazio, sei reti alla Sampdoria all’Olimpico: ecco quando accadeva

La Lazio di Zeman affrontò la Sampdoria di Eriksson allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della quattordicesima giornata di campionato

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria all’Olimpico.

COMUNICATO- Era il 17 dicembre del 1995: la Lazio di Zeman affrontò la Sampdoria di Sven Goran Eriksson allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della quattordicesima giornata del campionato italiano di massima serie.

I biancocelesti passano in vantaggio al 17’ con Signori che, dall’interno dell’area avversaria, trova la deviazione giusta per battere Pagotto. I soriani rispondono su punizione con Mihajlovic che, complice un intervento non propriamente perfetto da parte di Mancini, riesce a portare i suoi in parità al 40’. La Lazio però non si demoralizza e torna immediatamente avanti al 42’: è sempre Signori l’autore della rete, questa volta però dagli undici metri. A pochi secondi dalla chiusura del primo tempo, Boksic calcia da fuori area e, grazie ad una deviazione di Mihajlovic, riesce a spiazzare Pagotto.

Nella ripresa sono sempre gli uomini di Zeman a trovare la via del gol con Winter: il centrocampista biancoceleste capitalizza al meglio un’azione magistralmente manovrata dai suoi compagni di squadra. Quattro reti ad uno per i capitolini. Chiesa accorcia in seguito le distanze per la Sampdoria, ma Casiraghi e Fuser archiviano la sfida con altre due reti prima che il solito Chiesa chiuda il finale sul 6-3.

Così i biancocelesti: F.Mancini (46` Orsi), Gottardi, Favalli (74` Bergodi), Di Matteo, Negro, Chamot, Rambaudi (32` Casiraghi), Fuser, Boksic, Winter, Signori. A disp. Marcolin, Piovanelli. All. Zeman.