Lazio, seconda vittoria per 4-0 nessuno in Serie A come i bianocelesti

Un’altra vittoria per 4-0 ad opera della Lazio di mister Inzaghi, seconda da quando è iniziato il campionato

Una vittoria meritata, Torino mai in partita e risultato finale che si fissa sul 4-0. Seconda vittoria con quattro reti di scarto dopo quella maturata contro il Genoa. Come riporta Lazio Page nessuno ha fatto altrettanto in Serie A, solo PSG e City (3) hanno fatto meglio in Europa.

Una partenza veramente positiva per i biancocelesti che su questo dato non hanno rivali nel campionato di Serie A.