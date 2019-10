Lazio, Schillaci: «Mi rivedo in Immobile, punto su di lui!»

Totò Schillaci si rivede in Ciro Immobile, le dichiarazioni dell’ex attaccante al “Festival dello Sport”

Questa sera scenderà in campo con la maglia della Nazionale nel suo stadio. L’augurio è quello che Ciro Immobile possa segnare anche con gli azzurri. Intanto Totò Schillaci ha parlato del bomber biancoceleste a margine del ‘Festival dello Sport’ che si è tenuto a Trento. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW.

«Capocannoniere della Serie A? Potrebbe esserlo Immobile, così come qualche giovane. Anche Higuain quest’anno sta giocando e segnando. Dipenderà da tanti fattori, io personalmente punterei proprio su Immobile. È un italiano e mi rivedo un po’ in lui, anche se oggi si gioca in un modo totalmente diverso rispetto a prima».