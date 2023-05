Arrivata la decisione sulla convocazione del centrocampista biancoceleste

E’ stata appena diramata la lista dei convocati di Sarri per Lazio Sassuolo, con un assente importante, ovvero Danilo Cataldi.

Come preannunciato il centrocampista non sembra aver recuperato ancora dal suo problema fisico e quindi non sarà tra i giocatori presenti all’Olimpico.