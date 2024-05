Lazio Sassuolo, Ballardini: ecco quando parlerà il tecnico neroverde in vista della partita

Lazio Sassuolo, a pochi giorni dalla gara contro i biancocelesti ecco quando terrà la conferenza il tecnico neroverde

Ormai ci siamo l’attesa è finita, domenica torna in campo la Lazio per l’ultima partita della stagione in casa contro il retrocesso Sassuolo. Il match è fondamentale in particolare per i biancocelesti per congedarsi al meglio al loro pubblico, e in occasione della partita Ballardini terrà la sua conferenza stampa

Il tecnico neroverde parlerà domani alle ore 13 presso il centro sportivo del club.