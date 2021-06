Lazio, con Sarri può cambiare anche il ritiro: le ultime

Se Sarri dovesse arrivare sulla panchina della Lazio, potrebbero cambiare anche le date del ritiro ad Auronzo di Cadore

L’eventuale arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio, potrebbe stravolgere anche i piani per il ritiro. La squadra biancoceleste – come da tradizione – si ritroverà ad Auronzo di Cadore tra il 10 ed il 24 luglio, ma il tecnico toscano potrebbe richiedere almeno tre settimane di preparazione in montagna.

Come riportato dal Corriere dello Sport, insieme al preparatore Martusciello vorrebbe svolgere un attento lavoro sia atletico che tattico.