Lazio, Lazzari al break: «Ora facciamo il secondo gol!»

La Lazio è in vantaggio sulla Sampdoria. In campo anche Manuel Lazzari, per lui debutto con la maglia biancoceleste e tutore al braccio

Al Ferraris di Genova, Lazio e Sampdoria si stanno dando battaglia. La squadra di Inzaghi è in vantaggio grazie alla rete di Ciro Immobile che così è arrivato a quota 100 gol in Serie A. Un palonetto morbidissimo che ha sorpreso il portiere blucerchiato. Al termine del primo tempo, ecco il commento di Lazzari al suo debutto con l’Aquila: «Molto offensivi? Da quando abbiamo iniziato il ritiro il mister ci chiede di stare alti, di pressare. Stasera abbiamo creato tanto e ora speriamo di fare il secondo gol. La mano? Mi sono operato lunedì ed oggi è domenica. Diciamo che essere in campo è già un miracolo. Sono contento!».