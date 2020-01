Lazio Sampdoria, è Immobile l’MVP del match VIDEO

Lazio Sampdoria, è Ciro Immobile l’MVP del match vinto allo Stadio Olimpico per 5-1 contro la squadra di Ranieri

23 gol in 19 partite, i numeri di Ciro Immobile sono mozzafiato: al primo posto della classifica marcatori e in alto per la Scarpa d’oro, il numero 17 fa volare la sua Lazio in classifica. Nella partita contro la Sampdoria dello scorso sabato, il capitano Ciro ha realizzato tre dei cinque gol rifilati ai blucerchiati ed è senza dubio l’MVP del match. Ecco il post su Instagram della società biancoceleste: