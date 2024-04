Lazio Salernitana, non ci sarà la conferenza stampa pre-partita di Tudor. Il tecnico non parlerà e si concentrerà sul campo

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Tudor non parlerà nella consueta conferenza stampa alla vigilia di un match. La Lazio ha scelto il silenzio dopo la sconfitta nel derby e la precedente contro la Juve in Coppa Italia.

Inoltre, l’allenatore biancoceleste vuole preparare al meglio la sfida contro la Salernitana: oggi alle 16 è previsto l’ultimo allenamento prima della partita.