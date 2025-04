Lazio, senti Ruben Sosa: «Castellanos? Quando diventerà più freddo sotto porta...»

L’ex giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la condizione di Taty Castellanos

LE PAROLE – È così, ma credo sia normale. Il Taty è alla prima stagione da titolare in Italia. Quando diventerà più freddo sotto porta sarà un attaccante di prima fascia. Io mi allenavo molto, ben oltre gli orari della squadra. A fine seduta mi fermato con il nostro allenatore, così come con Zoff, nell’ultimo anno, per migliorare nel tiro in porta.