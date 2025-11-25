 Romagnoli non ha dubbi e svela: «La Lazio è un club che deve cercare di puntare alla Champions»
Romagnoli
Romagnoli

Romagnoli non ha dubbi e parla dell’obiettivo stagionale: «La Lazio è un club che deve cercare di puntare alla Champions»

Alessio Romagnoli è tra i vincitori del prestigioso Premio Beppe Viola. Il difensore della Lazio ha preso parte alla cerimonia svoltasi al Salone d’Onore del Coni, dove è stato celebrato insieme agli altri protagonisti dell’edizione.

Durante l’evento, Romagnoli ha avuto modo di confrontarsi con i giornalisti presenti, affrontando diversi temi legati alla sua carriera.

Il centrale biancoceleste ha risposto a domande sul proprio futuro, sull’andamento della stagione e sul momento che sta vivendo la squadra, offrendo spunti interessanti sul percorso della Lazio.

OBIETTIVI – «Io spero di divertirmi, cercare di dare il massimo e come ho sempre detto, la Lazio è un club che deve cercare di puntare alla Champions. L’obiettivo per me, anche se è difficile, deve essere questo».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI ROMAGNOLI QUI

