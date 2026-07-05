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Calciomercato

Provedel Inter, visite mediche in programma tra mercoledì e giovedì

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3 ore ago

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Provedel Inter, le visite mediche per il portiere sono in programma tra mercoledì e giovedì! Si avvicina la conclusione

Il mercato dei nerazzurri si accende con un colpo di scena tra i pali. L’Inter ha praticamente definito l’acquisto che ridisegnerà le gerarchie della propria porta, assicurandosi uno dei profili più affidabili dell’intero panorama calcistico nazionale. L’operazione che porterà Ivan Provedel a Milano è ormai giunta ai dettagli burocratici finali.

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Scambio di documenti concluso

I passaggi formali tra le dirigenze sono andati a buon fine. La Lazio e i nerazzurri hanno infatti già provveduto a firmare e completare l’intero scambio di documenti nel corso dei giorni scorsi. La trattativa per il portiere si è sbloccata rapidamente, garantendo al tecnico Chivu un innesto di assoluto spessore e grande esperienza internazionale, pronto a calarsi immediatamente nella nuova realtà.

Il programma delle visite mediche

L’iter per l’ufficialità è già stato pianificato minuziosamente. Come riporta Gianlucadimarzio.com, il portiere classe 1994 è atteso nel capoluogo lombardo all’inizio di questa settimana per l’inizio della sua avventura. Tra le giornate di mercoledì e giovedì, Provedel si sottoporrà ai consueti esami strumentali e alle visite mediche di rito presso la clinica Humanitas e il Coni, l’ultimo step prima di apporre la firma sul contratto.

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