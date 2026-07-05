Pinamonti obiettivo concreto della Lazio, irrompe la Fiorentina: testa a testa per l’attaccante

Andrea Pinamonti è diventato un oggetto dei desideri per diverse squadre, due su tutte Lazio e Fiorentina: ecco cosa filtra sulla punta

La Lazio continua a lavorare sul mercato per rinforzare l’attacco a disposizione di Gennaro Gattuso, ma la pista che porta ad Andrea Pinamonti rischia di complicarsi. Come riportato da ViolaNews, infatti, anche la Fiorentina segue con attenzione la situazione del centravanti del Sassuolo, profilo già accostato ai biancocelesti nelle ultime ore.

L’inserimento del club viola può cambiare gli equilibri di una trattativa che, almeno sulla carta, sembrava poter diventare una soluzione concreta per la società capitolina. Pinamonti rappresenta infatti un attaccante nel pieno della maturità calcistica, con esperienza in Serie A e caratteristiche utili per una squadra alla ricerca di un riferimento offensivo affidabile.

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Pinamonti, il Sassuolo apre alla cessione

Il Sassuolo non considera Andrea Pinamonti un giocatore incedibile, ma per lasciarlo partire servirà un’offerta ritenuta adeguata. La valutazione del centravanti si aggira intorno ai 15 milioni di euro, cifra che rappresenta al momento la base di partenza per eventuali trattative.

La situazione contrattuale può però incidere sulle strategie del club neroverde. Pinamonti ha il contratto in scadenza nel 2027 e, senza rinnovo, il Sassuolo potrebbe valutare una cessione già in questa sessione di mercato per evitare di arrivare tra un anno con margini di manovra ridotti. Un dettaglio che tiene viva l’attenzione della Lazio, ma anche della Fiorentina, pronta a inserirsi se dovessero crearsi le condizioni giuste.

Pinamonti Lazio, Gattuso cerca peso in attacco

Per la Lazio, il nome di Pinamonti rientra in una ricerca precisa: aggiungere fisicità, profondità e gol al reparto offensivo. Gattuso ha bisogno di un centravanti capace di lavorare per la squadra, attaccare l’area e garantire soluzioni diverse negli ultimi metri.

L’ex Inter, Empoli e Genoa ha già dimostrato di poter incidere nel massimo campionato italiano. Per questo motivo il suo profilo resta appetibile, soprattutto in un mercato in cui gli attaccanti con esperienza in Serie A hanno costi spesso elevati.

Pinamonti, il duello con la Fiorentina può accendersi

L’interesse della Fiorentina rende la situazione più delicata. Il club viola osserva il mercato degli attaccanti e potrebbe trasformare il semplice monitoraggio in un affondo concreto. Per la Lazio, dunque, sarà importante capire tempi, costi e margini dell’operazione.

La sensazione è che il futuro di Andrea Pinamonti possa diventare uno dei temi caldi delle prossime settimane. Il Sassuolo aspetta offerte, la Lazio valuta il colpo per consegnare un rinforzo a Gattuso, mentre la Fiorentina resta sullo sfondo pronta a complicare i piani biancocelesti.