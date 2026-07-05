Mercato Lazio, prima offerta ufficiale per Asp Jensen! Cosa filtra

Mercato Lazio, il club biancoceleste ha presentato una prima offerta al Bayern Monaco: superata anche la concorrenza dell’Udinese

La Lazio accelera con decisione sul mercato per regalare al proprio tecnico innesti di assoluto valore. La dirigenza biancoceleste si muove con forza sia sulla linea mediana che nel reparto arretrato. Il club capitolino ha rotto gli indugi presentando la prima proposta ufficiale per un gioiello del Bayern Monaco.

Ultimissime Lazio LIVE: il Milan stringe per Gila, il Porto insiste per Tavares e le novità sulle nuove piste

L’offerta ufficiale della Lazio per Asp Jensen

Per assicurarsi il talentuoso centrocampista di proprietà del Bayern Monaco, riporta Gianlucadimarzio.con, il club biancoceleste ha messo sul piatto un’offerta strutturata sulla base di un prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il pacchetto complessivo per si attesta sui 6 milioni di euro, ai quali andrebbe aggiunta una percentuale sulla futura rivendita a favore dei bavaresi.

Il duello di mercato con l’Udinese

Il blitz della dirigenza è servito a superare la forte concorrenza dell’Udinese, che aveva offerto 5,5 milioni di euro per un acquisto immediato a titolo definitivo. A fare la differenza per il trasferimento del giocatore è stata la ferrea volontà del classe 2006, che ha già un accordo di massima con i biancocelesti. La risposta definitiva della società tedesca è attesa a ore.