Forcing Dominguez! Proseguono i contatti tra la Lazio e la Dinamo Zagabria

Sono serrati i contatti tra la Lazio e la Dinamo Zagabria per il difensore Dominguez, designato come l’erede di Gila

Il mercato della Lazio si accende attorno alle manovre per il reparto arretrato. La dirigenza biancoceleste sta pianificando con grande attenzione il futuro della propria difesa, legando a doppio filo le operazioni in entrata con quelle in uscita. L’addio del centrale spagnolo Mario Gila è ormai sempre più indirizzato verso il Milan, spingendo il club romano a bloccare subito il sostituto.

Ultimissime Lazio LIVE: il Milan stringe per Gila, il Porto insiste per Tavares e le novità sulle nuove piste

Il piano della Lazio per Dominguez dopo l’addio di Gila

La strategia della società capitolina è chiarissima: finanziare il nuovo innesto grazie alla cessione del difensore iberico. L’obiettivo numero uno per raccogliere l’eredità nel pacchetto arretrato è Dominguez, promettente centrale di proprietà della Dinamo Zagabria. Come riporta Gianlucadimarzio.com, i contatti tra le parti sono già ampiamente in corso, confermando come il profilo del calciatore croato sposi alla perfezione i progetti tecnici per la nuova stagione.

La trattativa della Lazio e la mediazione di Boban

Per accelerare l’operazione, la dirigenza biancoceleste sta dialogando direttamente con una vecchia conoscenza del calcio italiano: l’ex milanista Zvonimir Boban. La richiesta fissa del club di Zagabria per privarsi del proprio gioiello resta di 12 milioni di euro. Il club capitolino, tuttavia, pianifica di partire leggermente più bassa per testare il terreno, impostando una prima offerta ufficiale intorno ai 9 milioni di euro più bonus.

Il blitz decisivo della Lazio

Il forcing definitivo per portare Dominguez a Roma scatterà sulla base di una precisa tempistica di mercato. Si attende infatti solo che la dirigenza dei rossoneri formalizzi l’acquisto definitivo dello spagnolo. Non appena il Milan concluderà l’affare, la società del presidente Lotito disporrà del tesoretto necessario per presentare la proposta ufficiale e chiudere l’accordo per il forte difensore croato.